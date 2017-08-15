Ситуация в Хосровском лесу - под строгим контролем

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян провел сегодня рабочее совещание по тушению крупного пожара, разгоревшегося 12 августа на территории государственного заповедника «Хосровский лес».
По сообщению пресс-службы президента Армении, ответственные за сферу доложили о том, что приняты все необходимые меры, и на данный момент имеющихся возможностей достаточно для решения возникшей на территории заповедника проблемы, на всех огнеопасных территориях осуществляется ежедневный усиленный контроль.
Президент выразил также благодарность российским коллегам за участие в работах по тушению пожара.
Серж Саргсян поручил держать ситуацию под строгим контролем и периодически докладывать о ходе работ по тушению пожара.
По данным МЧС, сегодня по данным на 12:00 в Хосровском лесу сгорели травяные покрытия периметром 16 км, из которых 360 га составили леса. Работы по тушению пожара продолжаются.
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