Большая часть пожара в Хосровском лесу потушена

Ереван/Медиамакс/. В результате работ по тушению разгоревшегося 12 августа пожара в Хосровском лесу из пожара периметром 16 км 13,5 км были изолированы и потушены.
МЧС Армении сообщает, что на данный момент ведутся работы по тушению оставшегося пожара периметром 2,5 км.
«Несмотря на сложные погодные условия, самолет МЧС России продолжает совершать полеты и осуществлять работы по тушению»,- говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.