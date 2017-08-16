1520 просмотров

Большая часть пожара в Хосровском лесу потушена


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. В результате работ по тушению разгоревшегося 12 августа пожара в Хосровском лесу из пожара периметром 16 км 13,5 км были изолированы и потушены.

МЧС Армении сообщает, что на данный момент ведутся работы по тушению оставшегося пожара периметром 2,5 км.

«Несмотря на сложные погодные условия, самолет МЧС России продолжает совершать полеты и осуществлять работы по тушению»,- говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Август 16, 2017 09:48
Большая часть пожара в Хосровском лесу потушена

Общество | Август 15, 2017 16:08
Ситуация в Хосровском лесу - под строгим контролем

Общество | Август 15, 2017 10:23
В Ереване состоится выставка художника Степана Андраникяна
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017