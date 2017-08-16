Большая часть пожара в Хосровском лесу потушена

Ереван/Медиамакс/. В результате работ по тушению разгоревшегося 12 августа пожара в Хосровском лесу из пожара периметром 16 км 13,5 км были изолированы и потушены.

МЧС Армении сообщает, что на данный момент ведутся работы по тушению оставшегося пожара периметром 2,5 км.



«Несмотря на сложные погодные условия, самолет МЧС России продолжает совершать полеты и осуществлять работы по тушению»,- говорится в сообщении.