В Хосровском лесу продолжаются работы по исключению повторного возгорания

Ереван/Медиамакс/. В результате осуществленной специалистами МЧС Армении разведки на территории государственного заповедника «Хосровский лес» решено продолжить полеты самолета специального назначения «ИЛ-76» с целью осуществления работ по исключению повторного возгорания.

МЧС сообщает, что самолет совершает уже 12-й полет.



Из-за непродолжительности вечернего дождя на территории Хосровского заповедника и отсутствия дождя на данный момент перед самолетом стоит задача обеспечения поясов безопасности и влажной среды вокруг отдельных очагов пожара, с целью исключения их повторного возгорания.



Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, говоря о разгоревшихся в последнее время пожарах, отметил на сегодняшнем заседании правительства, что проблема находится под непосредственным контролем президента и премьер-министра Армении.



По предварительным данным, в результате пожара сгорели травяные покрытия периметром 16 км, из которых 360 га составили леса.