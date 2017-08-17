В Хосровском лесу продолжаются работы по исключению повторного возгорания

Ереван/Медиамакс/. В результате осуществленной специалистами МЧС Армении разведки на территории государственного заповедника «Хосровский лес» решено продолжить полеты самолета специального назначения «ИЛ-76» с целью осуществления работ по исключению повторного возгорания.
МЧС сообщает, что самолет совершает уже 12-й полет.
Из-за непродолжительности вечернего дождя на территории Хосровского заповедника и отсутствия дождя на данный момент перед самолетом стоит задача обеспечения поясов безопасности и влажной среды вокруг отдельных очагов пожара, с целью исключения их повторного возгорания.
Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, говоря о разгоревшихся в последнее время пожарах, отметил на сегодняшнем заседании правительства, что проблема находится под непосредственным контролем президента и премьер-министра Армении.
По предварительным данным, в результате пожара сгорели травяные покрытия периметром 16 км, из которых 360 га составили леса.
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