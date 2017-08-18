Президент Армении выразил соболезнования королю Испании

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил сегодня телеграмму соболезнования королю Испании Фелипе в связи с произошедшей в Барселоне террористической атакой, которая стала причиной десятков невинных жертв и раненных.
«В эту тяжелую минуту скорби и потери выражаю свои искренние соболезнования и поддержку Вам, дружественному народу Испании и родным погибших, желая терпения и силы духа, а раненным – скорейшего выздоровления.
Подобные бесчеловечные действия вновь подтверждают убеждение в том, что необходимо объединенно и с решимостью продолжать борьбу международного сообщества против терроризма и всех проявлений насилия»,- говорится в телеграмме соболезнования президента.
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