Создана мобильная «мусорная карта» Армении

Ереван/Медиамакс/. Команда Make Armenia Clean Again и компания Realizeit LLC выпустили бесплатное мобильное приложение KillZibil для создания и коррекции единой карты загрязненных мест Армении в режиме реального времени.

Приложение доступно широкому кругу пользователей благодаря простому интерфейсу и элементарному функционалу. Для работы с ним достаточно сфотографировать мусор и добавить снимок на карту. Обратная связь осуществляется так же просто: в комментарии к фотографии можно загрузить новый кадр с изображением уже очищенного участка.

