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Создана мобильная «мусорная карта» Армении


Фото: Michael Olea


Ереван/Медиамакс/. Команда Make Armenia Clean Again и компания Realizeit LLC выпустили бесплатное мобильное приложение KillZibil для создания и коррекции единой карты загрязненных мест Армении в режиме реального времени.

Приложение доступно широкому кругу пользователей благодаря простому интерфейсу и элементарному функционалу. Для работы с ним достаточно сфотографировать мусор и добавить снимок на карту. Обратная связь осуществляется так же просто: в комментарии к фотографии можно загрузить новый кадр с изображением уже очищенного участка.   

Фото: https://itunes.apple.com


По мнению разработчиков, приложение станет удобным инструментом общения между гражданами, органами власти и ответственными за уборку структурами. На страницах сообщества в социальных сетях будет публиковаться статистика добавления новых загрязненных точек и их очистки.

Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

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