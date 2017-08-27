Андрей Пятахин о теплоте армян и нехватке парков

Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин в беседе с Медиамакс рассказал об особенностях жизни и работы в нашей стране.



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Когда около 5 лет назад я вместе с семьей переехал в Армению, для меня было важно понять, чем дышит и думает эта страна, какая у нее история, культура, традиции. Сегодня уже могу сказать, что я - немного армянин. Это заметили и мои друзья. Они говорят, что я стал много шутить и пытаться платить за всех в ресторанах.



С большим уважением отношусь к местным традициям, они стали частью моей жизни, чему я несказанно рад.



Дважды в неделю уделяю 1 час на изучение армянского, но сожалею, что пока не могу бегло разговаривать на вашем красивом языке. Когда в магазине, на рынке или где-то еще пытаюсь говорить на армянском, люди в основном говорят: «Не мучайся, скажи на русском, мы понимаем».



Андрей Пятахин Фото: Медиамакс