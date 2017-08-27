Андрей Пятахин о теплоте армян и нехватке парков

Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин в беседе с Медиамакс рассказал об особенностях жизни и работы в нашей стране.
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Когда около 5 лет назад я вместе с семьей переехал в Армению, для меня было важно понять, чем дышит и думает эта страна, какая у нее история, культура, традиции. Сегодня уже могу сказать, что я - немного армянин. Это заметили и мои друзья. Они говорят, что я стал много шутить и пытаться платить за всех в ресторанах.
С большим уважением отношусь к местным традициям, они стали частью моей жизни, чему я несказанно рад.
Дважды в неделю уделяю 1 час на изучение армянского, но сожалею, что пока не могу бегло разговаривать на вашем красивом языке. Когда в магазине, на рынке или где-то еще пытаюсь говорить на армянском, люди в основном говорят: «Не мучайся, скажи на русском, мы понимаем».
Фото: Медиамакс
Армяне - очень теплый и дружелюбный народ, проявляющий удивительное отношение к гостям. Они могут ссориться, но если в этот момент появится гость, атмосфера сразу меняется.
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Армянское и российское общества достаточно похожи, но в России отношение к пожилым людям и детям не столь трепетное, кам здесь. В общественных местах невозможно не заметить, с каким уважением и любовью люди общаются с пожилыми и детьми.
Армяне придают большую важность постоянной связи с родными. Традиция поддержания родственных связей ярко проявляется на свадьбах, в которых могут участвовать 400-700 человек. Полагаю, что со многими из приглашенных молодожены вообще не знакомы. Русские в большинстве своем не делают столь многолюдных свадеб. Вероятно, это плохо, поскольку связь между родными теряется. Например, с моими дальними племянниками я не общался около 20 лет, а в Армении подобное было бы невозможным.
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Заметил, что здесь предпочитают проводить свободное время в кафе или ресторанах. Армяне очень любят поесть. Скорее всего, это связано с тем, что армянские блюда, фрукты и овощи очень вкусные.
Я сильно удивился, когда увидел, что в некоторых фитнес-центрах Армении продают алкогольные напитки. Есть люди, которые якобы ходят туда заниматься спортом, но на деле подходят к бару, пьют и курят.
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Особенность работы с армянами заключается в том, что каждый армянин в глубине души предприниматель. Это очень ярко проявляется. Русские или грузины не такие. Также заметил, что когда что-либо делается ради страны, у армян мотивация работать увеличивается.
Фото: Медиамакс
По сравнению с Россией высокопоставленные лица здесь более доступны. В моей стране для организации встречи с каким-либо должностным лицом требуется затяжной бюрократический процесс. А в Армении доступность высокопоставленных лиц весьма велика, что можно только приветствовать.
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Очень люблю путешествовать по Армении и хотел бы видеть дороги в лучшем состоянии. Плохое качество дорого в несколько раз увеличивает время передвижения и действует на нервы людей. Очевидно, что туристы начали больше посещать Армению, но очень часто бывает трудно доехать куда-то из-за состояния дорог. Мне кажется, их улучшение - вполне осуществимая задача.
Создание парков в Ереване и других крупных городах Армении также очень важно. У людей, особенно в жаркую погоду, есть большое желание погулять в парках, а их очень мало.
Меня и мою семью не устраивает также то, что в стране весьма мало культурных мероприятий. Было бы желательно, чтобы проводилось больше мероприятий международного уровня.
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Армения – очень красивая, теплая страна, которая может дать миру многое. Я верю, что все здесь будет хорошо. Вскоре истекает срок моего контракта, но очень хочу остаться здесь, потому что очень люблю эту страну.
Записала Тагуи Ованнисян
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