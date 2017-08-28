Дети сирийских армян готовятся к новому учебному году

Ереван /Медиамакс/. С момента запуска инициативы «Помощь армянам Сирии» фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) из Сирии в Армению переехали 133 армянина.

15 из них являются школьниками, которые 1 сентября пойдут в школу в Армении.



В числе бенефициаров программы также четверо студентов.



В преддверии нового учебного года фонд IDeA посредством благотворительной общественной организации «Алеппо» подарил школьникам и студентам канцелярские принадлежности, сумки, одежду и обувь. Одежда и обувь были приобретены исключительно у компаний, основанных сирийскими армянами.



12-летний Крист Карапетян, который будет учиться в 7-м классе, с нетерпением ждет первый школьный день в Армении.



«Рад, что буду ходить в школу в Армении. Здесь у меня уже много друзей. Очень воодушевлен начинать учебный год с такими подарками», - сказал Крист Карапетян.



Программа «Помощь армянам Сирии» фонда IDeA стартовала в 2016 году. В рамках программы фонд IDeA сотрудничает со стратегическим партнером - Армянским Всеобщим Благотворительным Союзом (AGBU), благотворительной общественной организацией «Алеппо», фондом «Repat Armenia» и организацией «Mission Armenia».