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На заводе «Наирит» остался небольшой очаг пожара


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Работы по тушению пожара на территории завода «Наирит» продолжались всю ночь.

Из министерства по чрезвычайным ситуациям Армении сообщают, что по состоянию на 09:00 часов в 3-х из 4 железобетонных тар с этинолом огонь потушен. Небольшой очаг пожара остался только в одной таре.

Работы по тушению пожара осуществляют 7 боевых расчетов МЧС.

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