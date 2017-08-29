На заводе «Наирит» остался небольшой очаг пожара

Ереван /Медиамакс/. Работы по тушению пожара на территории завода «Наирит» продолжались всю ночь.
Из министерства по чрезвычайным ситуациям Армении сообщают, что по состоянию на 09:00 часов в 3-х из 4 железобетонных тар с этинолом огонь потушен. Небольшой очаг пожара остался только в одной таре.
Работы по тушению пожара осуществляют 7 боевых расчетов МЧС.
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