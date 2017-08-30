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Известен первый обладатель премии имени Балтрушайтиса



Ереван /Медиамакс/. Стал известен первый студент Национального университета архитектуры и строительства Армении, удостоенный премии имени литовского историка и искусствоведа Юргиса Балтрушайтиса.

В декабре 2015 года Медиамакс рассказал о презентации армянского перевода эссе «Джуга на берегу реки Аракс и ее исторические памятники» Юргиса Балтрушайтиса и Тиграна Куйумджяна.

Учитывая большой вклад Юргиса Балтрушайтиса в дело сохранения армянского культурного наследия, посол Литвы в Армении Эрикас Петрикас выразил желание учредить стипендию имени искусствоведа.

Весной текущего года фонд «Петрос Алоян» выразил готовность финансировать премию в течение 5 лет.

Было решено, что премия в номинации «Сохранение и реставрация историко-архитектурного наследия» будет вручена автору лучшей выпускной работы года архитектурного факультета университета.

Ученый совет архитектурного факультета представил на конкурс 5 работ, авторами которых были студенты Армине Ктоян, Маргарит Арустамян, Полин Кешишян, Шогер Хачатрян и Давид Нагапетян.

Жюри единогласно выбрало работу Шогер Хачатрян - проект реконструкции ереванского района Конд. Ей будет вручена премия имени Юргиса Балтрушайтиса в размере 1500 евро.

В составе жюри были посол Литвы в Армении Эрикас Петрикас, декан архитектурного факультета Саргис Товмасян, директор фонда «Петрос Алоян» Айк Алоян, директор медиа-компании Медиамакс Ара Тадевосян.

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