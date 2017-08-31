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Граждане Японии будут посещать Армению без визы


Фото: cntraveler.com


Ереван /Медиамакс/. На сегодняшнем заседании правительство Армении приняло решение об освобождении граждан Японии от въездной визы.

Как отметил министр иностранных дел Эдвард Налбандян, это уже 6-я страна, получившая от Армении такую преференцию.

«Мы настроены, чтобы достаточно продвинуться в этом вопросе. Ведем двусторонние переговоры, чтобы соответствующие шаги были предприняты также с другой стороны»,- подчеркнул министр.

Он сообщил, что с 1 сентября Япония установит для граждан Армении режим упрощенного въезда, предоставляя многократные визы на 5 лет.

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