Граждане Японии будут посещать Армению без визы

Ереван /Медиамакс/. На сегодняшнем заседании правительство Армении приняло решение об освобождении граждан Японии от въездной визы.

Как отметил министр иностранных дел Эдвард Налбандян, это уже 6-я страна, получившая от Армении такую преференцию.



«Мы настроены, чтобы достаточно продвинуться в этом вопросе. Ведем двусторонние переговоры, чтобы соответствующие шаги были предприняты также с другой стороны»,- подчеркнул министр.



Он сообщил, что с 1 сентября Япония установит для граждан Армении режим упрощенного въезда, предоставляя многократные визы на 5 лет.