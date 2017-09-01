FAST создает «Совет следующего поколения» для молодых ученых

Ереван //. Научно-технический фонд Армении (FAST) приглашает молодых ученых и специалистов в области технологий присоединиться к «Совету Следующего поколения» (NextGen Council).

«Совет Следующего Поколения» - сеть, формирующаяся внутри фонда FAST, которая объединит молодых талантливых ученых и специалистов в области технологий со всего мира с целью стимулировать технологическое развитие, научную и предпринимательскую деятельность в Армении и за ее пределами.



Для членства в совете могут обратиться ученые и специалисты по технологиям в возрасте от 18 до 40 лет как из Армении, так и из-за рубежа, которые хотят внести свой вклад в развитие научно-технической сферы в Армении.



Срок подачи заявок - до 18 сентября 2017 года. Отобранные кандидаты будут приглашены на интервью.



Подать заявку можно по данной ссылке:



http://www.fastfoundation.am/applications/nextgen.html



Научно-технический фонд Армении (FAST) был запущен в апреле 2017 года.



Целью фонда является создание в Армении соответствующей среды для технологических новаций и продвижения науки. FAST намерен объединить научные, технологические и финансовые ресурсы Армении, армянского мира и международного сообщества.



Учредителями FAST являются Рубен Варданян и Нубар Афеян от имени фонда IDeA, О. Месроп Арамян от имени фондов «Айб» и «Луйс», предприниматель в сфере высоких технологий и инноваций Артур Алавердян.