Президент Армении присутствовал на открытии дороги Варденис-Мартакерт

Ереван /Медиамакс/. Президенты Армении и Арцаха Серж Саргсян и Бако Саакяном присутствовали сегодня на церемонии открытия автодороги Варденис-Мартакерт.

Дорога была построена на пожертвования всего армянства, в частности, на средства, собранные на телемарафонах Всеармянского фонда «Армения» в 2013 и 2014 году, и при поддержке правительств Армении и Арцаха.



Серж Саргсян и Бако Саакян вместе с предводителем Арцахской епархии архиепископом Паргевом Мартиросяном также посетили Дадиванк, ознакомились с проводимыми в монастырском комплексе реставрационными работами.



Президенты двух армянских республик сегодня посетят также новый винный завод в Аскеранском районе Арцаха.



2 сентября в Степанакерте Серж Саргсян примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 26-летию провозглашения Республики Арцах.