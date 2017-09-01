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Президент Армении присутствовал на открытии дороги Варденис-Мартакерт


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президенты Армении и Арцаха Серж Саргсян и Бако Саакяном присутствовали сегодня на церемонии открытия автодороги Варденис-Мартакерт.

Дорога была построена на пожертвования всего армянства, в частности, на средства, собранные на телемарафонах Всеармянского фонда «Армения» в 2013 и 2014 году, и при поддержке правительств Армении и Арцаха.

Серж Саргсян и Бако Саакян вместе с предводителем Арцахской епархии архиепископом Паргевом Мартиросяном также посетили Дадиванк, ознакомились с проводимыми в монастырском комплексе реставрационными работами.

Президенты двух армянских республик сегодня посетят также новый винный завод в Аскеранском районе Арцаха.

2 сентября в Степанакерте Серж Саргсян примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 26-летию провозглашения Республики Арцах.

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