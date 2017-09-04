Президент Армении наградил сотрудников МЧС

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял участие сегодня в торжественном мероприятии в министерстве по чрезвычайным ситуациям, приуроченном ко Дню работника чрезвычайных ситуаций.

Президент вручил государственные награды сотрудникам МЧС и группе лиц, принявших участие в работе по тушению пожаров, за проявленную храбрость при исполнении служебных обязанностей, а также за высокий уровень профессиональной подготовленности при тушении пожаров на территории Армении.



Серж Саргсян присутствовал также на освящении хачкара-памятника на территории министерства, посвященного спасателям, и на открытии третьего корпуса здания МЧС.



В новом корпусе действуют гидрометслужба МЧС, пожарная служба и ведомство технической безопасности, национальный центр технической безопасности, агентство государственных резервов, центр медицинской помощи при бедствиях и поликлиника, а также психологическая служба.