Президент Армении наградил сотрудников МЧС

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял участие сегодня в торжественном мероприятии в министерстве по чрезвычайным ситуациям, приуроченном ко Дню работника чрезвычайных ситуаций.
Президент вручил государственные награды сотрудникам МЧС и группе лиц, принявших участие в работе по тушению пожаров, за проявленную храбрость при исполнении служебных обязанностей, а также за высокий уровень профессиональной подготовленности при тушении пожаров на территории Армении.
Серж Саргсян присутствовал также на освящении хачкара-памятника на территории министерства, посвященного спасателям, и на открытии третьего корпуса здания МЧС.
В новом корпусе действуют гидрометслужба МЧС, пожарная служба и ведомство технической безопасности, национальный центр технической безопасности, агентство государственных резервов, центр медицинской помощи при бедствиях и поликлиника, а также психологическая служба.
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