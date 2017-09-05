Лорд Дарзи вошел в Отборочную комиссию премии «Аврора»

Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила, что лорд Ара Дарзи присоединился к Отборочной комиссии премии «Аврора».

Профессор Дарзи занимает пост директора Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона, а также возглавляет кафедру хирургии в том же колледже. Лорд Дарзи руководит отделением хирургии Института онкологических исследований и является исполнительным директором Всемирного саммита инноваций в области здравоохранения в Катаре. Он также выполняет обязанности хирурга-консультанта при госпитале Имперского колледжа и больнице Ройал Марсден Траста Национальной системы здравоохранения.



В 2002 году он был посвящен в рыцари за свои заслуги в области медицины и хирургии, а в 2007 вошел в Палату лордов Соединенного Королевства в качестве профессора лорда Дарзи, барона Денхама. С июня 2009 года Лорд Дарзи входит в Тайный совет, и был удостоен британского ордена «За заслуги» в январе 2016 года.



В Отборочную комиссию входят выдающиеся гуманитарные деятели, правозащитники и бывшие главы государств, а возглавляет ее лауреат премии «Оскар», актер, режиссер и филантроп Джордж Клуни.



Вартан Грегорян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, поприветствовал лорда Дарзи.



«Мы счастливы, что к нашей Отборочной комиссии присоединился лорд Дарзи. Это человек высоких идеалов, на счету которого множество выдающихся достижений. Лорд Дарзи посвятил свою жизнь и карьеру добрым делам, – заявил Грегорян. – Его опыт и знания позволят ему внести значительный вклад в отборочный процесс и развитие движения благодарности в действии. Лорд Дарзи хорошо понимает важность хорошей общественной практики и приложил немало сил, работая на общее благо».



«Я глубоко тронут и очень взволнован. Я буду рад помочь Отборочной комиссии премии «Аврора» воздать должное бесстрашным и неутомимым гуманитарным деятелям, хотя и понимаю, что это большая ответственность, – сказал лорд Дарзи. – Я с нетерпением жду момента, когда я смогу ознакомиться с вдохновляющими историями кандидатов на премию «Аврора» – 2018, настоящих героев современности, которые меняют наш мир к лучшему».



Семья лорда Дарзи знакома с героями-спасителями не понаслышке. Его семья родом из города Эрзрум. Прадед Дарзи и все его сыновья были убиты османскими солдатами во время Геноцида. Из всей семьи выжили только прабабушка по отцовской линии и ее дочь.

«Босые, несколько недель они пешком шли из Эрзерума в Северный Ирак и остановились в Мосуле, где им помог друг деда по отцовской линии, – рассказал лорд Дарзи инициативе 100 LIVES. – «Так что я прекрасно понимаю важность благодарности в действии. Для меня это замечательная возможность публично высказаться в защиту необходимости воздавать должное человечности и самоотверженности людей по всему миру».



Лорд Дарзи присоединится к другим членам Отборочной комиссии премии «Аврора», среди которых лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и лауреат премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.



Прием номинаций на премию «Аврора» – 2018 продолжается. Любой желающий может номинировать на премию человека, рискнувшего собственной жизнью, здоровьем, свободой, репутацией или благополучием ради сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма. Подробное описание критериев премии и отборочного процесса можете найти здесь. Прием номинаций на премию «Аврора»–2018 закроется 8 сентября 2017 года.