Августовский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в августе 2017 года.



По итогам мониторинга 127 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:



1. Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян: 798 публикаций.



2. Министр обороны Виген Саргсян: 643 публикаций.



3. Министр охраны природы Арцвик Минасян: 578 публикаций.



Третью строчку по количеству упоминаний Арцвик Минасян делит с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.



Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:



1. Министр диаспоры Грануш Акопян: 91 публикация



2. Министр территориального управления и развития Давид Локян: 90 публикаций



3. Министр финансов Вардан Арамян: 81 публикация.



Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.







Специалисты MaxMonitor анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют положительные, нейтральные и отрицательные упоминания. Данные за август доступны в нижеприведенной таблице.







Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.