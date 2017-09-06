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Армянская община – неотъемлемая часть сирийцев, заявил посол


Серж Саргсян и Мухаммад Ахмад Хадж Ибрагим
Серж Саргсян и Мухаммад Ахмад Хадж Ибрагим

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Посол Сирии в Армении Мухаммад Ахмад Хадж Ибрагим заявил сегодня, что власти Сирии высоко оценивают позицию и поддержку дружественной Армении в вопросе установления мира и стабильности в стране.

Об этом посол заявил на вручении верительных грамот президенту Армении Сержу Саргсяну.

Посол с одобрением рассказал об армянской общине Сирии, которая, по его словам, является неотъемлемой частью сирийского народа и десятки лет подряд внесла большой вклад в развитие страны. Мухаммад Ахмад Хадж Ибрагим заверил, что армянская община всегда была и продолжает оставаться в центре внимания сирийских властей.

Серж Саргсян выразил надежду, что в Сирии наконец будет установлен мир, в чем заинтересована и Армения.

«Армения, будучи глубоко обеспокоенной судьбой дружественного сирийского народа, за все это время с болью следила за событиями и ухудшением гуманитарной ситуации и по мере своих возможностей оказывала поддержку как подвергшейся лишениям армянской общине, так и всему сирийскому народу»,- заявил президент.

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