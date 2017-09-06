В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная Еревану

Ереван /Медиамакс/. В рамках Дней Еревана, проводимых 6-8 сентября в Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости открылась фотовыставка под названием «Ереван: город и люди».
В мэрии Еревана отметили, что на церемонии открытия выставки, состоящей из 86 фотографий, присутствовали мэр Еревана Тарон Маргарян и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Фотографии из коллекции Музея истории Еревана и историко-археологического музея-заповедника «Эребуни» представляют старые и новые улицы Еревана, районы, общественные здания, памятники, общегородские и праздничные мероприятия, а также людей, которые сыграли важную роль в политической, экономической и культурной жизни Еревана.
Выставка под названием «Ереван: город и люди» будет действовать 6-20 сентября.
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