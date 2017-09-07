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Двое армян погибли в Грузии в результате аварии автобуса


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Сегодня на автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс произошла авария, в результате которой погибли двое армян, еще трое граждан Армении ранены.

Министерство иностранных дел Армении, ссылаясь на предварительные данные посольства Армении в Грузии, отмечает, что раненых доставили в медцентр Мцхеты.

«Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями и предоставит дополнительную информацию»,- отметили в МИД Армении.

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