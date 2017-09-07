7-летний ребенок погиб в автокатастрофе в Грузии

Ереван /Медиамакс/. Сегодня ночью в Грузии в результате аварии погибли граждане России - 43-летняя Лусине Минасян и 7-летний Максим Минасян.



В посольстве Армении в Грузии Медиамакс сообщили, что на 8-м километре автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс направляющаяся в Тбилиси машина, которую вел гражданин Армении Роман Айрапетян, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом с армянскими госномерами.



Среди раненых - водитель Роман Айрапетян 1980 г.р., пассажиры Анушик Малхасян 2005 г.р. и Алина Минасян 1993 г.р., которых доставили в медицинский центр Мцхеты.



Автобус вел гражданин Армении Самвел Мкртчян. Информации о пассажирах автобуса пока нет.



Возбуждено уголовное дело.