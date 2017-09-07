961 просмотров

7-летний ребенок погиб в автокатастрофе в Грузии


Фото: https://sputnik-georgia.com


Ереван /Медиамакс/. Сегодня ночью в Грузии в результате аварии погибли граждане России - 43-летняя Лусине Минасян и 7-летний Максим Минасян.

В посольстве Армении в Грузии Медиамакс сообщили, что на 8-м километре автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс направляющаяся в Тбилиси машина, которую вел гражданин Армении Роман Айрапетян, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом с армянскими госномерами.

Среди раненых - водитель Роман Айрапетян 1980 г.р., пассажиры Анушик Малхасян 2005 г.р. и Алина Минасян 1993 г.р., которых доставили в медицинский центр Мцхеты.

Автобус вел гражданин Армении Самвел Мкртчян. Информации о пассажирах автобуса пока нет.

Возбуждено уголовное дело.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Сентябрь 7, 2017 17:55
Армения и Польша углубляют военные связи

Объяснение | Сентябрь 7, 2017 17:21
Джордж Сорос, враг Азербайджана

Общество | Сентябрь 7, 2017 13:52
7-летний ребенок погиб в автокатастрофе в Грузии
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017