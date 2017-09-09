«Крайне важно отказаться от враждебной риторики»

Ереван /Медиамакс/. По итогам трехсторонней встречи в Москве 8 сентября Святейший Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, глава Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде и глава Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли совместное заявление.

В заявлении говорится:



«Сегодня мы, духовные лидеры азербайджанского и армянского народов, вновь встретились в Москве по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для обсуждения путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, без чего невозможно достижение согласия и безопасности на Кавказе.



Мы придаем особое значение последовательному развитию миротворческого диалога, продолжению переговоров и посреднических усилий международного сообщества, которые помогут достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта.



Убеждены, что добиться преодоления разногласий можно, опираясь на принципы добрососедства и нравственные ценности, проповедуемые традиционными религиями – ценности добра, любви к ближнему, взаимного прощения и милосердия.



Армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества. Перед лицом многочисленных вызовов мы, духовные лидеры наших народов, обязаны искать совместные ответы.



Мы молимся о сохранении мира и скорейшем разрешении всех гуманитарных проблем, связанных с конфликтом, и призываем к этому политических и общественных деятелей наших народов.



Мы вместе призваны заботиться о страждущих и обездоленных, свидетельствовать о непреходящих духовных и нравственных ценностях, вести поиск мирных и справедливых путей разрешения противоречий. Крайне важно отказаться от воинственной и враждебной риторики.



Обращаемся к тем, от кого это зависит, с призывом содействовать освобождению всех мирных жителей, которые не участвовали в военных действиях и оказались в плену.



Мы как религиозные лидеры призваны защищать храмы, мечети и другие святыни. Поэтому очень важно обеспечивать неприкосновенность памятников религиозного назначения и уважительное отношение к ним.



Призываем наши народы воспитывать молодежь в духе доброжелательности и взаимного уважения, миролюбия и традиционной нравственности.



Со своей стороны выражаем готовность поддержать миротворческие инициативы по разрешению нагорно-карабахского конфликта. История трехсторонних встреч духовных лидеров свидетельствует о положительном влиянии таких контактов на ход урегулирования конфликта, который никогда не должен перерасти в религиозное противостояние. Мы питаем горячую надежду на успех переговорного процесса. Ответственность и долг перед нашими народами побуждают нас, религиозных лидеров, к неустанным и последовательным усилиям во имя долгожданного торжества идеалов мира и добра. Мы готовы использовать все имеющиеся возможности во имя установления мира в регионе.



Всем чадам наших общин мы адресуем пожелания мира, благоденствия и успехов в добрых начинаниях. Молимся Всевышнему о преодолении разногласий и о сохранении наших народов от зла и греха. Пусть на древней и святой земле Кавказа утвердится благословенный мир, а народы наших стран будут жить в мире и согласии с данными Богом нравственными законами».