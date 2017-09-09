Канатная дорога «ТаТевер» приняла 100-тысячного пассажира в этом году

Ереван /Медиамакс/. Канатная дорога «ТаТеверпродолжает устанавливать рекорды.

8 сентября канатная дорога обслужила 100-тысячного пассажира в этом году, им стал ереванец Сероб Игитян, посетивший Татев с семьей.



Директор канатной дороги Ваге Багдасарян вручил Серобу Игитяну сертификат 100.000-го посетителя и пакет, включающий возможность единократного бесплатного посещения гостиницы «ТаТевер», маршрута «Тур Татев» и ресторана «Татеватун».



«В январе-августе этого года «ТаТевер» обслужила беспрецедентное число пассажиров. По сравнению с тем же периодом прошлого года число посетителей канатной дороги выросло на 38%. Это подтверждает, что самая длинная канатная дорога в мире – «ТаТевер» – стала одной из визитных карточек Армении», – сказал Ваге Багдасарян.



Канатная дорога «ТаТевер» была построена в 2010 году, в рамках программы «Возрождение Татева» фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA). «ТаТевер» самая длинная реверсивная канатная дорога в мире. Рекордными являются не только длина воздушного пути – 5752 метров, но и сроки строительства канатной дороги – 10 месяцев.



Начиная с 2010 года канатная дорога перевезла более 600 тысяч пассажиров.