464 просмотров

Канатная дорога «ТаТевер» приняла 100-тысячного пассажира в этом году


Фото: IDeA


Ереван /Медиамакс/. Канатная дорога «ТаТеверпродолжает устанавливать рекорды.

8 сентября канатная дорога обслужила 100-тысячного пассажира в этом году, им стал ереванец Сероб Игитян, посетивший Татев с семьей.

Директор канатной дороги Ваге Багдасарян вручил Серобу Игитяну сертификат 100.000-го посетителя и пакет, включающий возможность единократного бесплатного посещения гостиницы «ТаТевер», маршрута «Тур Татев» и ресторана «Татеватун».

«В январе-августе этого года «ТаТевер» обслужила беспрецедентное число пассажиров. По сравнению с тем же периодом прошлого года число посетителей канатной дороги выросло на 38%. Это подтверждает, что самая длинная канатная дорога в мире – «ТаТевер» – стала одной из визитных карточек Армении», – сказал Ваге Багдасарян.

Канатная дорога «ТаТевер» была построена в 2010 году, в рамках программы «Возрождение Татева» фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA). «ТаТевер» самая длинная реверсивная канатная дорога в мире. Рекордными являются не только длина воздушного пути – 5752 метров, но и сроки строительства канатной дороги – 10 месяцев.

Начиная с 2010 года канатная дорога перевезла более 600 тысяч пассажиров.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Сентябрь 9, 2017 12:38
Началась разработка повестки цифровизации Армении

Общество | Сентябрь 9, 2017 08:57
Канатная дорога «ТаТевер» приняла 100-тысячного пассажира в этом году

Общество | Сентябрь 9, 2017 08:38
«Крайне важно отказаться от враждебной риторики»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017