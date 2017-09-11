Алиев помиловал Александра Лапшина

Ереван/Медиамакс/. Ильхам Алиев помиловал сегодня осужденного в Азербайджане блогера Александра Лапшина.
Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте президента Азербайджана.
Гражданин России и Израиля Александр Лапшин в июле текущего года был приговорен к 3 годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 гг.
Блогер был арестован в конце 2016 г. в Минске по запросу Азербайджана. В феврале 2017 года Беларусь экстрадировала его в Баку.
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