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Алиев помиловал Александра Лапшина



Ереван/Медиамакс/. Ильхам Алиев помиловал сегодня осужденного в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте президента Азербайджана.

Гражданин России и Израиля Александр Лапшин в июле текущего года был приговорен к 3 годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 гг.

Блогер был арестован в конце 2016 г. в Минске по запросу Азербайджана. В феврале 2017 года Беларусь экстрадировала его в Баку.

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