Франко-немецкая премия будет поощрять борьбу c дискриминацией

Ереван/Медиамакс/. Посольства Франции и Германии в Армении запустили сегодня новый проект, направленный на борьбу против дискриминации в Армении.

Завершающий свою миссию в Армении посол Франции Жан-Франсуа Шарпантье отметил, что тема проекта «Франко-немецкая премия во имя равных возможностей» была выбрана совместно и имеет цель предоставить призеру возможность более комплексного присутствия в обществе.



Награда в размере €1000 будет вручена тому проекту, который имел особый вклад в деле создания равных возможностей для женщин, детей, лиц, имеющих инвалидность, сирот и других уязвимых групп армянского общества.



«Мы хотим отдать должное лицам, которые внесли большой вклад в дело защиты прав человека в Армении»,- заявил Жан-Франсуа Шарпантье.



Посол Германии Матиас Кислер отметил, что «ни одно общество, будь то немецкое, французское или армянское, не идеально».



«Этой премией мы хотим также выразить свою признательность тем общественным организациям, которые работают в этой сфере»,- заявил посол Германии.



В конкурсе могут принять участие отдельные лица, фонды, некоммерческие организации.



Материалы, свидетельствующие о борьбе против дискриминации, на немецком, французском, английском или армянском языках следует отправить до 31 октября по адресам info@eriw.auswaertiges-amt.de и frederique.reinbold@diplomatie.gouv.fr



В ноябре жюри, состоящее из представителей двух посольств, а также гражданского общества Армении, выберет лучшую работу.



Результаты проекта будут подведены 11 декабря.