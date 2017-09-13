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Сона Кошецян возглавила фонд «Айб»


Сона Кошецян
Сона Кошецян

Фото: Айб


Ереван, 13 сентября. /Медиамакс/. Исполнительным директором образовательного фонда «Айб» назначена Сона Кошецян, занимавшая должность временно исполняющего обязанности директора фонда.

«Мы уверены, что Сона сумеет сформировать правильный микроклимат в организации и задать нужный вектор в развитии «Айб». От имени Совета попечителей фонда «Айб» и лично от себя искренне поздравляю Сону Кошецян с назначением и желаю новых высот и достижений на новом посту»,–  заявил председатель Совета попечителей образовательного фонда «Айб» Каро Саргсян.

Сона Кошецян работает в «Айб» с 2009 года. Занимала должность заместителя директора по проектам развития, была директором и учредителем Центральной школы Дилижана, а с октября 2016 г. заняла должность заместителя директора образовательного фонда «Айб», возглавив направление интеграции и координации новых школ программы «Араратский бакалавриат».

Напомним, что бывший исполнительный директор фонда «Айб» Давид Саакян в декабре 2016 года был назначен заместителем министра образования и науки Армении.

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