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Премьер: «ограничения побуждают нас к новаторским решениям»


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил сегодня, что искусственный интеллект и цифровые технологии являются вызовами для образовательной системы Армении.

Об этом премьер заявил на открытии совместного форума Российско-Армянского университета в Ереване и Института Бориса Минца в Тель-Авиве, посвященного проблемам развития экономик переходного периода.

«С конца восьмидесятых образование подверглось трансформации, и больший акцент был поставлен на конкретную, узкую специализацию. Сейчас мы находимся в другой реальности, сегодня актуальным является междисплинарное образование: журналистика и цифровые технологии, юриспруденция и бизнес, биология и ИТ технологии и т.д. Сегодня знания преподносятся не только посредством изучения классических теорий, но и посредством case studies.

Часто мы отходим от фундаментальной науки к тем научным работам, которые можно монетизировать. Это приводит нас в реальность, где в поисках решений необходимо быть гибкими новаторами. Нужно постоянно думать о том, как превратить недостатки или упущения в преимущества. Нужно осознавать, что те ограничения, которые мы имеем, будут побуждать нас  к новаторским решениям»,- отметил премьер.

Карен Карапетян подчеркнул, что именно с этой целью правительство разработало стратегию развития Армении, Цифровую повестку и другие программы.

«Имея относительно маленькую экономику, Армения может стать для инвесторов лучшей платформой для доступа на рынки Евразийского экономического союза и Ирана. Более того, после подписания соглашения с ЕС, Армения станет единственной страной, имеющей торговый режим как с Евросоюзом, так и с Евразийским экономическим союзом. Считаю, что это может создать интересные условия для инвесторов»,- отметил Карен Карапетян.

По словам главы правительства, с 2018 года в Армении ежегодно будет проводиться большой экономический и инвестиционный форум.

«Наше преимущество заключается в том, что мы – маленькая страна. Это дает нам возможность быстро реагировать на изменения и предлагать эффективные решения»,- отметил премьер.

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