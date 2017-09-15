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Открылась выставка «Европа в Армении»


Петр Свитальский
Петр Свитальский

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. В Ереване сегодня открылась первая экспо-выставка торговли и инвестиций «Европа в Армении».

Руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский отметил, что очень важно, чтобы европейские страны рассматривали Армению как имеющую свободный рынок и дружественную страну.

По словам посла, экспорт из Армении на рынки ЕС продолжает демонстрировать хорошие показатели, однако в вопросе импорта есть большой неиспользованный потенциал.

«Мы приветствуем увеличение объема инвестиций государств-членов ЕС в Армению»,- заявил посол.

Петр Свитальский с радостью сообщил также, что в последнее время получил от ряда европейских компаний положительные отзывы об инициативах премьер-министра  Карена Карапетяна, направленных на улучшение бизнес-среды в Армении.

«Мы считаем, что это верный путь, но необходимо найти новые возможности. Мы всегда готовы поддержать правительство Армении для привлечения инвестиций из ЕС»,- отметил посол.

Руководитель подразделения Главного директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петрос Сурмелис отметил, что торгово-экономические связи между Европейским союзом и Арменией могут получить новый размах после подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

«Это мероприятие было вовремя организовано, поскольку через несколько недель будет подписано соглашение, которое в большей степени будет способствовать упрощению и улучшению бизнес-атмосферы в Армении, сделав Армению более привлекательной для европейских инвесторов»,- отметил он.

Петрос Сурмелис подчеркнул, что согласно рамочному соглашению, планируется создать новый орган, который будет заниматься улучшением конкурентной атмосферы в Армении.

Выставка продлится до 17 сентября в центре «Ереван экспо».

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