Открылась выставка «Европа в Армении»

Ереван /Медиамакс/. В Ереване сегодня открылась первая экспо-выставка торговли и инвестиций «Европа в Армении».

Руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский отметил, что очень важно, чтобы европейские страны рассматривали Армению как имеющую свободный рынок и дружественную страну.



По словам посла, экспорт из Армении на рынки ЕС продолжает демонстрировать хорошие показатели, однако в вопросе импорта есть большой неиспользованный потенциал.



«Мы приветствуем увеличение объема инвестиций государств-членов ЕС в Армению»,- заявил посол.



Петр Свитальский с радостью сообщил также, что в последнее время получил от ряда европейских компаний положительные отзывы об инициативах премьер-министра Карена Карапетяна, направленных на улучшение бизнес-среды в Армении.



«Мы считаем, что это верный путь, но необходимо найти новые возможности. Мы всегда готовы поддержать правительство Армении для привлечения инвестиций из ЕС»,- отметил посол.



Руководитель подразделения Главного директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петрос Сурмелис отметил, что торгово-экономические связи между Европейским союзом и Арменией могут получить новый размах после подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.



«Это мероприятие было вовремя организовано, поскольку через несколько недель будет подписано соглашение, которое в большей степени будет способствовать упрощению и улучшению бизнес-атмосферы в Армении, сделав Армению более привлекательной для европейских инвесторов»,- отметил он.



Петрос Сурмелис подчеркнул, что согласно рамочному соглашению, планируется создать новый орган, который будет заниматься улучшением конкурентной атмосферы в Армении.



Выставка продлится до 17 сентября в центре «Ереван экспо».