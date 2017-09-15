РАУ способствует сохранению армянской идентичности, сказал президент

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «у Российско-Армянского университета есть одна особенность - функция сохранения армянской идентичности, которую он осуществляет».

Об этом президент заявил на заседании ученого совета, приуроченном 20-летию вуза.



«Многим покажется странным, что говоря о Российско-Армянском университете, я отмечаю фактор сохранения армянской идентичности. Я отмечаю это, поскольку ежегодно более 200 студентов, наших соотечественников, которые проживают в России, приезжают, учатся в этом университете, и, могу с уверенностью сказать, что их большая часть связывается с Арменией, многие возвращаются к своим корням и затем всю жизнь чувствуют себя полноценными гражданами России и в то же время армянами. Это крайне важная миссия для вуза»,- отметил Серж Саргсян



По словам президента, университет является одним из лучших примеров сотрудничества Армении и России.



«Рад, что сегодня в университете есть студенчество, которое жаждет знаний и ценит их, компетентный профессорско-преподавательский состав и опытное, прошедшее длинный профессиональный и политический путь руководство. Вместе со многими сидящими в зале людьми я работал и знаю все те трудности, которые им со временем удалось преодолеть»,- отметил лидер страны.



Серж Саргсян ознакомился также со строительными работами нового корпуса Российско-Армянского университета и посетил основную школу «Усмунк».