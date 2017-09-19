«Кемпински» не комментирует сведения о планах управлять отелем в Ереване

Ереван/Медиамакс/. Гостиничная сеть «Кемпински» не комментирует информацию о своих намерениях управлять отелем в Ереване.

«Мы не считаем целесообразным комментировать ваш запрос. Мы обязательно сообщим вам, если в будущем у нас появятся новости, касающиеся региона», - заявила представитель «Кемпински» Лана Мельникова в ответ на запрос Медиамакс.



24 августа Медиамакс писал о планах строительства отеля по адресу Абовян 5/5.



В ответ на запрос Медиамакс в Государственном комитете по градостроительству отметили, что «указанный проект (ереванский филиал гостиничного бренда «Кемпински») включен в список планируемых крупных инвестиционных программ. Проектные работы ведутся компанией «Армпроект». Этап проектных работ завершится в конце октября. Осенью планируется начать приступить к строительным работам».



Медиамакс напоминает, что в последние годы тема входа гостиничного бренда «Кемпински» на рынок Армении затрагивалась несколько раз.



В феврале 2011 г. в сообщении «Кемпински» говорилось, что отель «Кемпински Ереван» расположится на улице Амиряна, недалеко от здания министерства иностранных дел, Отмечалось, что открытие отеля запланировано на 2013 год, однако проект не был реализован.



В 2012 году компания «Мульти групп» и «Кемпински» подписали меморандум об управлении гостиницей, построенной на автодороге, ведущей на Севан, у села Ариндж. Данный проект также не был реализован: управление гостиницей и развлекательным комплексом «Фараон» компания «Мульти групп» осуществляет самостоятельно.