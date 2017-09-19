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В Матенадаране стартовал симпозиум «Жемчужина книгопечатания»


Фото: http://www.panewcastlecourse.co.uk/


Ереван /Медиамакс/. В Матенадаране сегодня стартовал международный симпозиум «Жемчужина книгопечатания», посвященный 350-летию первой печатной Библии Воскана Ереванци на армянском языке.

Двухдневный симпозиум проводится в рамках Программы участия ЮНЕСКО.

350-летие первой печатной Библии на армянском языке включено в годичный календарь важных событий ЮНЕСКО.

Конференция обобщает цикл начатых в 2012 году мероприятий, посвященных армянской печатной книге.

До начала 19 века среди армянских книгопечатников именно напечатанная Восканом Ереванци Библия считалась подлинником. В том же ряду можно отметить армянские копии Библии, напечатанные в Константинополе (1705), Венеции (1733), Санкт-Петербурге (1817) и в индийском Серампуре (1817).

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В Матенадаране стартовал симпозиум «Жемчужина книгопечатания»
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