В Матенадаране стартовал симпозиум «Жемчужина книгопечатания»

Ереван /Медиамакс/. В Матенадаране сегодня стартовал международный симпозиум «Жемчужина книгопечатания», посвященный 350-летию первой печатной Библии Воскана Ереванци на армянском языке.

Двухдневный симпозиум проводится в рамках Программы участия ЮНЕСКО.



350-летие первой печатной Библии на армянском языке включено в годичный календарь важных событий ЮНЕСКО.



Конференция обобщает цикл начатых в 2012 году мероприятий, посвященных армянской печатной книге.



До начала 19 века среди армянских книгопечатников именно напечатанная Восканом Ереванци Библия считалась подлинником. В том же ряду можно отметить армянские копии Библии, напечатанные в Константинополе (1705), Венеции (1733), Санкт-Петербурге (1817) и в индийском Серампуре (1817).