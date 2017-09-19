Премьер: «Мы должны бросить вызов сами себе!»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян призвал сегодня объединиться «вокруг воодушевляющей идеи построения современной, эффективной, развивающейся, основанной на хороших традициях страны».

Об этом премьер сказал, выступая на всеармянском форуме «Армения-Диаспора».



«Мы сами себе должны задать вопрос, почему другие могут, а мы – нет, и нам следует бросить вызов самим себе. Уверен, что сегодня нашей общей целью является построение свободной, безопасной, справедливой и умной Армении, и для этого у нас имеются все предусловия»,- заявил премьер.



По словам Карена Карапетяна, многие армяне из семимиллионной Диаспоры с первых дней независимости стоят рядом с Арменией.



«У некоторых были объективные и субъективные разочарования. Что нам делать? Обижаться друг на друга и зацикливаться на этом? Уверен, что мы не имеем права отчаиваться, разочаровываться. Это просто нелогично и бесперспективно. Даже если у каждого из нас нет своей доли вины, каждый из нас должен сделать большее. Мы должны выпрямить спины и вместе продолжить начатое дело – построить страну, о которой все мечтаем»,- заявил премьер-министр.



Карен Карапетян отметил важность «построения страны, обладающей силой притяжения, которая направит миграционные потоки в положительное русло, а за пределами Армении будет по возможности бороться с печальным явлением изоляции от общины - «миграции из Диаспоры»».



«На этом пути мы должны быть реалистами, честными и конструктивными, избавиться от всякого рода иллюзий, четко и честно оценивать ожидания и реальность как Армении, так и Диаспоры. Мы должны уточнить наши дальнейшие действия и представления о будущем, оценить наши недостатки, смотреть вперед с оптимизмом, настроиться и действовать упорно»,- отметил глава правительства.