Президент Арцаха выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Нуйкина

Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян направил сегодня телеграмму соболезнования семье писателя и публициста Андрея Нуйкина.
В телеграмме говорится:
«С чувством глубокого прискорбия воспринял весть о кончине Андрея Александровича Нуйкина. Как один из создателей и вдохновителей Комитета российской интеллигенции «Карабах», Андрей Александрович был широко известен и пользовался большим уважением в нашей стране. Будучи истинным патриотом и демократом, он активно поддерживал стремление нашего народа жить свободно и независимо на своей земле.
Он внес значительный вклад в дело объективного и справедливого освещения проблемы Нагорного Карабаха и представления миру фактов грубого нарушения прав человека, совершаемых Азербайджаном. Заслуги Андрея Нуйкина по достоинству оценены нашим народом. Он удостоен высокой государственной награды Республики Арцах – медали «Мхитар Гош».
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким Андрея Александровича в связи с постигшей всех нас тяжелой утратой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах».
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