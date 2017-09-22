Тиллерсон благодарен Армении

Ереван /Медиамакс/. Соединенные Штаты благодарны Армении за приверженность региональной безопасности и международным миротворческим операциям.

Об этом сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в заявлении по случаю Дня Независимости Армении.



«Мы высоко ценим тот прогресс, которого добилась ваша страна с момента обретения независимости, и гордимся проделанной совместной работой. Мы привержены идее продвижения демократии, сильной и прозрачной экономики в Армении. Мы благодарны за вашу приверженность региональной безопасности и международным миротворческим операциям. Мы высоко ценим эти усилия, направленные на построение более спокойного мира»,- отметил Рекс Тиллерсон.



По случаю Дня независимости Армении поздравительное послание президенту Армении Сержу Саргсяну направил также президент США Дональд Трамп.



«Мы готовы поддержать Армению в вопросах претворения в жизнь новой Конституции и перехода к парламентской системе правления.



Мы стремимся расширять торговые и инвестиционные связи. Мы также высоко ценим участие Армении в международных миротворческих операциях, многонациональных учениях, в частности, в состоявшемся летом текущего года учении НАТО «Достойный партнер», которое возглавляла американская сторона»,- говорится в послании Трампа.



Отметим, что 21 сентября Серж Саргсян принял в Ереване делегацию конгрессменов США.



Президент подчеркнул, что с момента обретения независимости за прошедшие 26 лет Армения добилась значительных успехов в разных сферах, которые стали возможными в том числе благодаря поддержке Соединенных Штатов. Серж Саргсян поблагодарил Соединенные Штаты за содействие в укреплении и развитии независимого государства, а также за ту важную роль, которую США имеют в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.