Армения избрана членом Совета управляющих МАГАТЭ

Ереван /Медиамакс/. Армения избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Выборы состоялись 21 сентября в Вене на 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
Совет управляющих вместе с ежегодной Генеральной конференцией является одной из двух политических структур МАГАТЭ.
Из 169 стран-участниц МАГАТЭ членами Совета управляющих являются 35.
Армения будет состоять в Совете два года, начиная с 25 сентября 2017 года.
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