Армения избрана членом Совета управляющих МАГАТЭ

Ереван /Медиамакс/. Армения избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Выборы состоялись 21 сентября в Вене на 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.



Совет управляющих вместе с ежегодной Генеральной конференцией является одной из двух политических структур МАГАТЭ.



Из 169 стран-участниц МАГАТЭ членами Совета управляющих являются 35.



Армения будет состоять в Совете два года, начиная с 25 сентября 2017 года.