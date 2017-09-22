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Армения избрана членом Совета управляющих МАГАТЭ


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Армения избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Выборы состоялись 21 сентября в Вене на 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Совет управляющих вместе с ежегодной Генеральной конференцией является одной из двух политических структур МАГАТЭ.

Из 169 стран-участниц МАГАТЭ членами Совета управляющих являются 35.

Армения будет состоять в Совете два года, начиная с 25 сентября 2017 года.

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