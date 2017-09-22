Президент Армении наградил немецкого политика Джема Оздемира

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян наградил медалью «Мхитар Гош» сопредседателя партии «Союз 90/зеленые», депутата Бундестага Германии Джема Оздемира.

В указе президента говорится, что Джем Оздемир награжден «за весомый вклад в дело международного признания Геноцида армян».



В сентябре 2016 года в интервью Медиамакс Джем Оздемир заявил, что принятая Бундестагом резолюция о признании Геноцида Армян не может быть отменена.



Джем Оздемир является автором резолюции «О памяти и осуждении осуществленного в 1915 и 1916 гг. в Османской империи геноцида армян и других христианских меньшинств». Резолюция была принята большинством голосов 2 июня 2016 года.