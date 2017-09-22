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Раненые спасатели смогут пройти лечение за границей


Давид Тоноян
Давид Тоноян

Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Спасатели, получившие ранения, увечья или заболевания при выполнении боевых задач, получат возможность пройти лечение за границей.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Давида Тонояна, диагностика и лечение спасателей за границей будут организованы в том случае, если в медицинских учреждениях Армении их проведение невозможно.

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