Джон Малкович расскажет в Ереване «О героях и могилах»

Когда в середине августа на здании концертного зала «Арам Хачатрян» появился огромный постер с лицом всемирно известного актера Джона Малковича, многие задались вопросом: что будет делать голливудская звезда на одной сцене с Молодеждным оркестром Армении?



На открытии 5-го международного фестиваля имени Арама Хачатряна их объединят музыка Альфреда Шнитке и литература Эрнесто Сабато.



Этот проект был представлен в разных странах, а Молодежному оркестру Армении уже доводилось сотрудничать с легендой Голливуда. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Сергей Смбатян отмечает, что Малкович хорошо знаком с армянской историей, и на встречах они часто говорили о его возможном визите в Армению.



11 октября в концертном зале «Арам Хачатрян» актер и музыканты помогут другу другу донести до зрителя два произведения - концерт для фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке и отрывок из новеллы Эрнесто Сабадо «О героях и могилах» – «Сообщение о слепых» (с армянским переводом на экране).



«Оркестр, музыканты и Джон Малкович – ничего больше. Каких-либо театральных эффектов мы использовать не будем. Малкович – сам по себе театр. На международной премьере этого проекта в Сеуле в зале не было освещения, никто не знал, что будет делать Джон. Но его аура была настолько сильной, что как только он вышел на сцену, все почувствовали его присутствие в зале»,- рассказал Медиамакс Сергей Смбатян.







Дирижер отмечает, что для оркестра визит одного из величайших и востребованных звезд Голливуда в Армению не в качестве гостя, а профессионала, представляющего свой проект, – большое достижение. Малкович прибудет в Армению за день до выступления. У него уже есть опыт работы с оркестром и необходимости в долгих репетициях нет.



«Человек, живущий, думающий и создающий на сцене, всегда непредсказуем, но иметь такого партнера как Джон Малкович в команде – огромный опыт. Вы видите, как ему удается в этот момент создавать на сцене ту ценность, которая завораживает и нравится людям. Очень рад, что мы привезли в Армению такой проект, который не является развлекательным. Мне бы очень хотелось, чтобы люди пришли на концерт не ради того, чтобы увидеть Малковича на сцене, а для того, чтобы понять тот важный мессидж, который Джон пытается донести»,- говорит Сергей Смбатян.







На 5-м международном фестивали имени Хачатряна у армянского зрителя впервые будет возможность послушать симфонию н. 1 «Орка» Сержа Танкяна. 24 апреля этого года отрывок из симфонии исполнил Всеармянский оркестр под руководством Сергея Смбатяна.



«Танкян – один из самых известных артистов в мире. Если он решил сочинить произведение для симфонического оркестра, очень важно, чтобы наша молодежь, которая активно следит за творчеством Танкяна, увидела, что он уделяет большое внимание классической музыке. Таким образом мы можем показать, что классическая музыка также может быть интересной людям», - отмечает руководитель оркестра.



Лусине Гарибян