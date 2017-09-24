В Москве установят памятник Каро Алабяну

Ереван/Медиамакс/. На севере Москвы в районе Сокол может появиться памятник армянскому советскому архитектору Каро Алабяну.

Об этом сообщил председатель комиссии по монументальному искусству московской мэрии Игорь Воскресенский.



«Поступило обращение от посольства Армении о том, что они просят разместить в Москве за их счет памятник Алабяну. Алабян - известный архитектор, и было бы, конечно, здорово, если бы ему появился памятник», - сказал Игорь Воскресенский.



Вопрос установки памятника обсудят на заседании комиссии по монументальному искусству в октябре.



Медиамакс отмечает, что в районе Сокол есть улица Алабяна.



Каро Алабян участвовал в разработке генерального плана реконструкции Москвы, был соавтором наземного вестибюля станции метро «Краснопресненская» и здания Центрального академического театра Российской Армии. По его проектам также построены павильон Армянской ССР на ВДНХ, культурно-просветительские и правительственные здания в Москве.



Медиамакс рассказывал о Каро Алабяне в главе «Клуб строителей/Русский театр – живая история» спецпроекта «Ереван: XX век».



В ней, в частности, отмечалось, что «отъявленные конструктивисты» Каро Алабян, Микаел Мазманян и Геворг Кочар в 20-е годы учились в Москве, на знаменитых курсах ВХУТЕМАС. Молодые архитекторы приехали в Армению в 1929 году и начали активно участвовать в застройке столицы Советской Армении.



Каро Алабян считался одним из лучших советских архитекторов. Его высоко ценили и за рубежом. В частности, Британский королевский архитектурный институт присвоил ему звание почетного члена-корреспондента. Каро Алабян удостоился также звания почетного гражданина Нью-Йорка – за оформление советского павильона на международной выставке в этом городе.



После завершения Великой Отечественной войны, когда в Москве началось строительство знаменитых сталинских высоток, во время одного из совещаний Каро Алабян (он был тогда главным архитектором Москвы) осмелился перечить всемогущему Лаврентию Берия и сказал, что эксплуатация этих домов будет очень затратной. Спустя пару дней Алабяна сняли со всех постов и лишили заказов. Все ждали, что Берия этим не ограничится и Алабяна арестуют.



Алабяна спас друг его детства - Анастас Микоян, с которым они вместе учились в Тифлисе. Микоян почти силой отправил Алабяна в Ереван, заявив: «Поезжай, пусть о тебе тут немного забудут». Рассказывают, что в годы Гражданской войны Алабян спас жизнь Микояна, и теперь он отдал «долг» другу. Алабян провел в Армении около года, после чего вернулся в Москву.