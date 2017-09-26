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В Ереване открылся Музей книгопечатания



Ереван /Медиамакс/. В таманяновском корпусе Национальной библиотеки Армении сегодня октрылся Музей печатного дела, представляющий пройденный путь армянского книгопечатания.

Идея открытия музея родилась еще в 2012 году, когда отмечалось 500-летие армянского книгопечатания, и ЮНЕСКО объявил Ереван Международной столицей книги.

На открытии музея присутствовал министр культуры Армении Армен Амирян.

В 6 залах представлена история книгопечатания с дописьменного периода до нынешних времен. Большой зал уделен «первенцам» армянского книгопечатания: посетители могут увидеть напечатанную в 1512 году в Венеции первую армянскую печатную книгу - «Урбатагирк», первую Библию, которая вышла в свет в 1666 году в Амстердаме, первый журнал - «Аздарар», напечатанный в Мадрасе.

В музее отдельно представлены крупные центры армянского книгопечатания.

«У нас есть важный экспонат. В 1848 году в городе Шемаха, в современном Азербайджане, трое друзей основали типографию. Первой публикации у нас нет, однако есть напечатанная в 1851 году «Гитутян шнорац». В этой типографии было опубликовано достаточно много книг»,- отмечает замдиректора Национальной библиотеки Айкануш Казарян.

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