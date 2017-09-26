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Япония предоставит Армении пожарное оборудование и технику


Фото: МЧС


Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня делегацию во главе с руководителем офиса Японского агентства международного сотрудничества в Узбекистане Фушими Катсутоши.

В МЧС отметили, что на встрече обсуждались пути реализации грантовой программы «Улучшение противопожарного оборудования» и программы «Сеть общественного информирования об управлении кризисами и рисками бедствий».

Давид Тоноян подчеркнул важность углубления и непрерывности армяно-японского сотрудничества.

В рамках программы «Улучшение противопожарного оборудования» МЧС Армении получит 36 пожарных машин и 3 пожарных лестницы, которыми будут переоборудованы пожарно-спасательные отряды в регионах.

Кроме того, между МЧС Армении и японской консалтинговой компанией «Ингеросек» будет подписано соглашение о предоставлении консалтинговых услуг.

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