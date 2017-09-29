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Президент Армении попрощался с послом Франции


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян провел прощальную встречу с послом Франции Жаном-Франсуа Шарпантье, который завершает свою дипломатическую миссию в Армении.

«Президент поблагодарил посла за вложенные в течение трех лет службы усилия по укреплению дружбы между верной, дружественной и союзнической Францией и нашей страной, в особенности за деятельность по содействию развития экономического элемента отношений», - передает пресс-служба президента.

Жан-Франсуа Шарпантье отметил, что прошедшие три года были полны незабываемых и значимых событий, которые еще больше укрепили отношения Франции с дружественной Арменией.

Посол выразил надежду, что армяно-французское экономическое сотрудничество будет развиваться дальше, достигнув высокого уровня политических отношений двух стран.

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