Открыт новый пограничный пункт «Бавра»

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 1 октября принял участие в церемонии открытия нового пограничного контрольно-пропускного пункта в Бавре.

Сдачей в эксплуатацию данного контрольно-пропускного пункта завершается программа модернизации пограничных с Грузией ворот Армении.



Пропускной пункт в Бавре является третьим сданным в эксплуатацию современным строением - после модернизированных пропускных пунктов Баграташена и Гогавана, сообщили в пресс-службе президента.



Пропускной пункт Бавры построен при финансовой поддержке Европейского союза и Европейского инвестиционного банка и реализован в рамках Программы развития ООН.



Общий бюджет модернизации пропускных пунктов Баграташена, Бавры и Гогавана составил 54.43 млн евро.