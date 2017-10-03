Открыт новый пограничный пункт «Бавра»

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 1 октября принял участие в церемонии открытия нового пограничного контрольно-пропускного пункта в Бавре.
Сдачей в эксплуатацию данного контрольно-пропускного пункта завершается программа модернизации пограничных с Грузией ворот Армении.
Пропускной пункт в Бавре является третьим сданным в эксплуатацию современным строением - после модернизированных пропускных пунктов Баграташена и Гогавана, сообщили в пресс-службе президента.
Пропускной пункт Бавры построен при финансовой поддержке Европейского союза и Европейского инвестиционного банка и реализован в рамках Программы развития ООН.
Общий бюджет модернизации пропускных пунктов Баграташена, Бавры и Гогавана составил 54.43 млн евро.
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