Армяно-российский центр гуманитарного реагирования переоснащается

Ереван /Медиамакс/. Делегация МЧС России представила министру по чрезвычайным ситуациям Армении Давиду Тонояну нового содиректора Армяно-российского центра гуманитарного реагирования от российской стороны Юрия Полещука и его заместителя Константина Изварина.
На состоявшейся накануне встрече стороны отметили, что в ближайшее время планируется оснащение Армяно-российского центра гуманитарного реагирования 37 наименованиями оборудования.
Стороны подчеркнули, что, будучи единственным в регионе Южного Кавказа, центр может сыграть важную роль в деле снижения рисков бедствий в регионе и оперативного реагирования.
Говоря о высокой эффективности российской техники при тушении пожаров в зонах со сложным горным рельефом, Давид Тоноян отметил также перспективы развития гуманитарной авиационной составляющей МЧСАрмении на базе Армяно-российского центра гуманитарного реагирования. В частности, обсуждался вопрос применения самолетов, осуществляющих целевое тушение.
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