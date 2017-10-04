Литва хочет перенять опыт МЧС Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня делегацию правительства Литвы.
В МЧС отметили, что в состав делегации входят министры экономики, труда и по социальному обеспечению, заместители министров иностранных дел, сельского хозяйства и внутренних дел, а также чрезвычайный и полномочный посол Литвы в Армении Эрикас Петрикас.
Делегация прибыла в Армению для участия в заседании армяно-литовской межправительственной комиссии и в рамках визита изъявила желание ознакомиться с деятельностью и опытом МЧС.
Литовские гости отметили, что им интересен эффективный опыт Армении по управлению чрезвычайными ситуациями, который может быть полезным также для создания централизованной системы реагирования и управления чрезвычайными ситуациями в Литве.
Давид Тоноян выразил готовность помочь и углубить сотрудничество в сферах чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
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