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Литва хочет перенять опыт МЧС Армении


Фото: Пресс-служба МЧС Армении

Фото: Пресс-служба МЧС Армении

Фото: Пресс-служба МЧС Армении

Фото: Пресс-служба МЧС Армении

Фото: Пресс-служба МЧС Армении

Фото: Пресс-служба МЧС Армении

Фото: Пресс-служба МЧС Армении


Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня делегацию правительства Литвы.

В МЧС отметили, что в состав делегации входят министры экономики, труда и по социальному обеспечению, заместители министров иностранных дел, сельского хозяйства и внутренних дел, а также чрезвычайный и полномочный посол Литвы в Армении Эрикас Петрикас.

Делегация прибыла в Армению для участия в заседании армяно-литовской межправительственной комиссии и в рамках визита изъявила желание ознакомиться с деятельностью и опытом МЧС.

Литовские гости отметили, что им интересен эффективный опыт Армении по управлению чрезвычайными ситуациями, который может быть полезным также для создания централизованной системы реагирования и управления чрезвычайными ситуациями в Литве.

Давид Тоноян выразил готовность помочь и углубить сотрудничество в сферах чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

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