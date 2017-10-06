Генеральным директором IDeA назначен Рафи Багджян

Ереван/Медиамакс/. Новым генеральным директором фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) назначен Рафи Багджян.

Рафи Багджян в течение последних 35 лет работал в международной энергетической корпорации Shell, занимая различные руководящие должности. До ухода из Shell в январе 2017 года он занимал пост исполнительного директора корпорации в Великобритании.



«Последние несколько лет были для IDeA периодом становления. Мы надеемся, что опыт и знания Рафи Багджяна позволят фонду выйти на новый этап развития культуры социального предпринимательства в Армении», – отметили соучредители фонда IDeA Рубен Варданян и Вероника Зонабенд.



«Я рад присоединиться к команде IDeA. Для меня огромное удовольствие служить Родине, принося с собой опыт, полученный на протяжении 35 лет работы в компании Shell», – сказал Рафи Багджян.



Эдгар Манукян, возглавлявший фонд IDeA с июля 2015 года, принял решение оставить должность и сосредоточиться на собственных проектах.



«Мы благодарны Эдгару Манукяну за работу на этом посту и за большой вклад в координацию усилий по строительству и вводу в эксплуатацию колледжа UWC Dilijan. Желаем успехов в его будущих начинаниях», – отметили Рубен Варданян и Вероника Зонабенд.



Рафи Багджян родился в 1956 г. в Бейруте. В 1981 году окончил французский институт

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille по специальности «Химическая инженерия».



Свою карьеру Багджян начал в 1984 году в офисе Shell в Гааге. Занимая разные посты в той же компании, в 2012 году он стал операционным директором Shell в Абу-Даби, а в мае 2016 году был назначен на пост исполнительного директора Shell в Великобритании.



В феврале 2017 года был назначен исполнительным директором консалтинговой компании N2Growth.



Рафи Багджян женат, имеет двоих сыновей.