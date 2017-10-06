Ереван/Медиамакс/. В Армении пройдут первые Диалоги диаспор, в рамках которых соберутся лидеры диаспор из разных стран.

Обсуждения, организаторами которых выступили организация Common Purpose, специализирующаяся на развитии лидерских навыков, а также UWC Dilijan при поддержке гуманитарной инициативы «Аврора», пройдут 8-10 октября в Дилижане и Ереване.



«Люди по всему миру сталкиваются со сложными проблемами, которые выходят за пределы одной страны. Поэтому нам нужны лидеры, способные преодолеть границы. Диалоги диаспор – это уникальная возможность собрать выдающихся лидеров, которые всю жизнь преодолевали границы. Это невероятно воодушевляет», – заявила основатель и исполнительный директор Common Purpose Джулия Миддлтон.



Участники Диалогов диаспор – представители разных стран, имеющие разнообразный жизненный опыт. Это представители сфер образования, бизнеса, благотворительности, инноваций, гражданского общества и гуманитарных организаций.



«Тот факт, что первые Диалоги диаспор пройдут в UWC Dilijan в Армении – не простое совпадение. Здесь учатся будущие лидеры, налаживающие связи с представителями других культур, чтобы победить глобальную разобщенность. Мы рады видеть лидеров диаспор в UWC Dilijan и убеждены, что обмен знаниями и опытом позволит создать и развить новые идеи, которые будут успешно воплощены на благо общества», – заявила сооснователь и председатель совета управляющих UWC Dilijan Вероника Зонабенд.



В течение трех дней участники Диалогов диаспор, в том числе и студенты UWC Dilijan, будут обмениваться идеями, стратегиями и вдохновляющими историями. На Диалогах не будет «спикеров», поскольку именно участники будут обеспечивать содержание обсуждений.



Планируется представить мысли и идеи, возникшие в результате обсуждений, через блоги, статьи или опубликованную книгу. Это поможет воспитать следующее поколение лидеров диаспор, а также создать сеть солидарности между диаспоральными сообществами.