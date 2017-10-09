Диалоги диаспор: возводить мосты и учиться друг у друга

Лидеры диаспор разных стран 8-10 октября в Дилижане и Ереване обсуждают вызовы и актуальные задачи, делятся идеями, стратегиями и вдохновляющими историями.



Организаторами Diaspora Dialogues выступили организация Common Purpose, специализирующаяся на развитии лидерских навыкови колледж UWC Dilijan при поддержке гуманитарной инициативы «Аврора».



«Это мероприятие является продолжением всего того, чем мы занимаемся. Нашей основной идеей является превращение Армении в часть международного пространства. Для этого очень важно принятие других культур и взглядов внутри Армении. Прибывшие сюда люди являются авторитетными и влиятельными представителями своих диаспор. Ознакомление с опытом Армении для них также очень важно. А у армянской диаспоры появляется возможность понять, с какими трудностями сталкиваются другие люди, учиться у них и делиться собственным опытом»,- заявила со-основатель и председатель Совета управляющих UWC Dilijan Вероника Зонабенд.



«Каждый человек уникален. У него есть свои ценности, право гордиться собой, своей историей и происхождением. Нужно уметь уважать это, даже если взгляды различаются», - отметила Вероника Зонабенд.



Основатель и исполнительный директор Common Purpose Джулия Миддлтон заявила, что «Диалоги диаспор – это уникальная возможность собрать выдающихся лидеров, которые всю свою жизнь преодолевали границы».



Участники Диалогов диаспор – представители сфер образования, бизнеса, благотворительности, инноваций, гражданского общества и гуманитарных организаций.



Ответственный фонда RVVZ по благотворительным проектам глобального масштаба Пьер Гюрждян отметил важность проведения подобного мероприятия в Армении, имеющей большую диаспору.



«Мы не одни: есть и другие народы, имеющие большую диаспору, и интересно узнать историю формирования этих диаспор и их пройденный путь. Очень важно объединять их здесь, в Армении. Диаспоры должны служить мостами между страной их происхождения и странами проживания. Возведение этих мостов и сложно, и легко, но их роль крайне важна»,- отметил он.



Мари Тарьян