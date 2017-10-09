Посол Армении ознакомился с программами восстановления Алеппо

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Сирии Аршак Поладян посетил Алеппо и ознакомился с усилиями, направленными на восстановление города.

В МИД отметили, что новый генеральный консул Армении в Алеппо Армен Саргсян представил послу основные направления деятельности консульства. Обсуждались вопросы углубления сотрудничества с армянской общиной и властями Алеппо.



Посол посетил также основное здание консульства и ознакомился с состоянием здания, изучив возможность возобновления работ консульства в основном здании. В 2012 году из-за нападения боевиков консульство переместилось в более безопасный армянонаселенный район.



На встрече с губернатором Алеппо Хусейном Диабом был представлен материальный ущерб, нанесенный в ходе военных действий в Алеппо. Обсуждались перспективы участия Армении в программах по восстановлению города, а также активизация двустороннего сотрудничества.



Губернатор высоко оценил сбалансированную позицию Еревана по сирийскому кризису, которая наилучшим образом проявилась бесперебойной деятельностью генерального консульства Армении во время блокады Алеппо.



На встрече с представителями армянской общины Алеппо Аршак Поладян отметил, что Армения приложит все усилия для облегчения состояния своих соотечественников.