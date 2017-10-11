Государственный академический хор выступит в монастыре Татев

Ереван /Медиамакс/. 16 октября в 11:00 во дворе монастырского комплекса Татев пройдет концерт Государственного национального академического хора Армении под руководством дирижера Ованнеса Чекиджяна.

Концерт пройдет по инициативе фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) в рамках программы «Возрождение Татев».



16 октября исполнится 7 лет со дня запуска канатной дороги «Крылья Татева».



В концертную программу включены произведения армянских, русских и европейских композиторов.



Концерт организуется для жителей прилегающих к Татевскому монастыря общин, туристов и всех желающих.