Государственный академический хор выступит в монастыре Татев

Ереван /Медиамакс/. 16 октября в 11:00 во дворе монастырского комплекса Татев пройдет концерт Государственного национального академического хора Армении под руководством дирижера Ованнеса Чекиджяна.
Концерт пройдет по инициативе фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) в рамках программы «Возрождение Татев».
16 октября исполнится 7 лет со дня запуска канатной дороги «Крылья Татева».
В концертную программу включены произведения армянских, русских и европейских композиторов.
Концерт организуется для жителей прилегающих к Татевскому монастыря общин, туристов и всех желающих.
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