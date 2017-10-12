В Армении установят новые льготы для электромобилей

Ереван /Медиамакс/. На сегодняшнем заседании правительства Армении премьер-министр Карен Карапетян поручил установить льготы на импорт и эксплуатацию машин с электрическими двигателями.
«Учитывая то, что указанные автомобили являются экологически чистыми, а также необходимость стимулирования импорта, поручаю вице-премьеру, министру международной экономической интеграции и реформ, министрам финансов и охраны природы и председателю Комитета госдоходов в месячный срок совместно изучить возможность изменения действующего законодательства o налогах и пошлинах, а также их освобождения от налога на имущество во время импорта в Армению с учетом регуляций ЕАЭС, и представить предложения в правительство»,- заявил Карен Карапетян.
Электромобили в Армении освобождены от оплаты мунициальных парковок.
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