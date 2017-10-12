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Джон Малкович декламировал Нарекаци в Ереване


Фото: 5-ый международный фестиваль имени Арама Хачатуряна

Фото: 5-ый международный фестиваль имени Арама Хачатуряна

Фото: 5-ый международный фестиваль имени Арама Хачатуряна


Ереван /Медиамакс/. 11 октября на открытии 5-го международного фестиваля имени Арама Хачатуряна голливудский актер Джон Малкович прочел отрывок из поэмы Григора Нарекаци «Книга скорбных песнопений».

Джон Малкович также представил отрывки из главы «Сообщение для слепых» из новеллы «О героях и могилах» аргентинского писателя Эрнесто Сабато в сопровождении концерта для фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке.

С Государственным молодежным оркестром Армении выступила пианистка Анастасия Теренкова.

Актер подготовил сюрприз, прочитав также отрывок из поэмы «Книга скорбных песнопений» Григора Нарекаци в английском переводе. Чтение Нарекаци сопровождалось симфонией «Признание» композитора Вард Манукян.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного молодежного оркестра Армении Сергей Смбатян заявил, что чтение армянского литературного произведения изначально не было запланировано, актер сам изъявил желание прочесть какое-либо армянское произведение.

Организаторы фестиваля предложили поэму Нарекаци «Книга скорбных песнопений» и были удивлены, когда выяснилось, что Малкович знаком с искусством великого армянского средневекового поэта и философа. Более того, он хорошо представлял, какой отрывок «Нарека» представит.

Официальным партнером концерта Джона Малковича в Ереване выступил легендарный армянский коньяк «Арарат».

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